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Azerbaycan’dan geldi, hem iyileşti hem güzelleşti

İHA

Azerbaycan'da 3 kez ameliyat olan Zulfiya Mahmudova, ağrıları artınca geldiği Denizli'de sağlığına tekrar kavuştu.

Azerbaycan’dan geldi, hem iyileşti hem güzelleşti

Azerbaycan’da 3 kez ameliyat olan Zulfiya Mahmudova, ağrıları artınca geldiği Denizli’de sağlığına tekrar kavuştu.
Azerbaycan’da yaşayan Zulfiya Mahmudova, daha önce ülkesinde 3 kez ameliyat oldu. Ancak ağrıları artan Mahmudova, tedavisi için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarını tercih etti. Türk doktorları araştıran genç kadın, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya ile Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Kenan Akbaş’ın uyguladığı tedaviler ile sağlığına kavuştu.
Mahmudova’nın daha önce geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak karın bölgesinde çıkan fıtığı onaran Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, ardından iki ameliyat daha gerçekleştirdi. Mahmudova’nın safra kesesinde bulunan taşlardan ve apandistinde oluşan ödemden dolayı ağrılarının arttığını tespit eden Dr. Kaya, ameliyat ile genç kadının hem apandistini hem de safra kesesini aldı.
Ameliyatlar karın fıtığı duvarı onarımı ve apandist ile sınırlı kalmadı
Mahmudova’nın zamanla geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak karnında oluşan ve sarkmaya neden olan cilt altı yağlar ise Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş tarafından alındı. Dr. Akbaş’ın gerçekleştirdiği karın germe ameliyatı sonrası Mahmudova, 4 kilo zayıflayarak daha sağlıklı ve düzgün bir karına sahip oldu.

“Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum”
Türkiye’ye gelmeden önce her iki doktoru da araştırdığını ve alanında başarılı doktorlar olduğu için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ni tercih ettiğini dile getiren Mahmudova, “Doktorum Özgür Bey’e ve Kenan Bey’e çok teşekkür ediyorum sayelerinde uzun zamandır çektiğim ağrılardan kurtuldum. Hem iyi bir görünüme hem de sağlığıma kavuştum” dedi.

DENİZLİ

24 Aralık 2019 Salı

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