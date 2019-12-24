Denizlispor'un 5-1 kabusu

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dün aldığı 51’lik mağlubiyetin ardından bu sezon ikinci şoku yaşadı. Yeşilsiyahlılar oynadığı 16 lig maçının 14’ünde 11 gol, 2’sinde ise 10 gol yedi.

Yeşilsiyahlı ekip Alanyaspor’a karşı dün yaşadığı hezimetin ardından ilginç bir istatistiğe imza atarken, Horoz Süper Lig’de bu sezon oynadığı 16 karşılaşmanın 14’ünde kalesinde 11 gol gördü. Denizlispor ligin 7. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçı ve dün oynadığı Alanyaspor maçlarını 51 kaybetti. Horoz adeta 51’lik skor kabusunu dün akşam ikinci defa yaşamış oldu.

Yeşilsiyahlı ekip 16 haftalık lig periyodunda rakip filelerini 17 defa havalandırırken, kalesinde ise 21 gol gördü. Denizlispor ligde 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

DENİZLİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

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