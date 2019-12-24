Denizlispor ara vermedi

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Denizlispor, dün 51 kaybettiği Alanyaspor maçının ardından Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde bu sabah yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular fitness çalışmaları yaparken, yedek oyuncular pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşilsiyahlı takım yarın yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Antrenmanda tedavisi devam eden Zakarya Bergdich yer almadı.

DENİZLİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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