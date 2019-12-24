Başkan Örki, şampiyon karateciyi ağırladı

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Mehmet Batuhan Özdemir'i ağırladı.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün karate dalında sporcusu olan Mehmet Batuhan Özdemir, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Özdemir'i makamında ağırladı.

Özdemir'i şampiyonluğundan dolayı kutlayan Başkan Örki, "Sporcumuz aldığı başarıyla hem bizleri hem Denizli´mizi hem de ülkemizi gururlandırdı. Kendisini kutluyor ve daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum" dedi.



DENİZLİ 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:42

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