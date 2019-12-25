Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Denizli’nin birçok alanda öne çıkan ve çalışkan insanların olduğu bir şehir olduğunu belirten Başdenetçi Malkoç, “Denizli, Ege’nin incisi, Türkiye’nin göz bebeği” dedi.

Denizli’ye gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bir dizi ziyaret ve programın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ve Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başdenetçi Malkoç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kamu Denetçiliği Kurumu, milletimizin yönetime katılması noktasında; şikâyetlerini, isteklerini en üst ve en etkili şekilde iletmesi için kuruldu. Bizler milletimizin istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama konusunda gayret sarf ediyoruz. Milletimizin iradesi ile hizmet için buralara geldik. Vatandaşlarımızın sizler aracılığıyla talep ve ihtiyaçlarını tüm kamu kurumlarına aktararak sıkıntılarının çözülmesinin önemi çok büyük” diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Denizli’nin kendi imkanlarıyla Türkiye’de pek çok alanda öne çıkan bir şehir olduğunu kaydederek, "Denizli kendi kendine yeten hatta bunun ötesinde 3,5 milyar dolara yakın ihracat yapabilen bir il. Denizli çalışkan, üretken, verimli çalışan iş insanlarının sayesinde Türkiye’de birçok alanda öne çıkmış. Bu bizi son derece memnun ediyor. Denizli’nin insanı kendi imkanlarını üretiyor. Bu memnuniyet verici bir husus. Denizli Ege’nin incisi, Türkiye’nin göz bebeği olan bir il” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan ziyaretin anısına Malkoç’a çeşmi bülbül hediyesini takdim etti.

DENİZLİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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