Denizli’de 6 bacaklı kuzu doğdu

– Denizli’nin Tavas ilçesinde bir koyun 6 bacaklı kuzu doğurdu.

Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yıldıray ve Zübeyde Tahta çiftine ait koyun 3 kuzu doğurdu. Doğan kuzulardan 1'i 6 bacaklı olarak dünyaya geldi. 6 bacaklı kuzuyu görenler şaşkına döndü. Çiftlik sahipleri hemen veteriner hekim çağırdı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kuzunun diyafram zarının oluşmadığı tespit edildi. Kuzu bir süre sonra hayatını kaybetti.

Olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden Zübeyde Tahta, “İlk defa mera değişimi yaptık. İki tane engelli kuzumuz oldu. Bir tanesi 6 ayaklı. O yaşamadı. Diğeri hayatta” dedi.

DENİZLİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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