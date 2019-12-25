Denizlispor'da keyifli antrenman Mehmet Özdilek, futbolcularla ayak tenisi oynadı

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Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı MKE Ankragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmalar ile devam etti. Antrenmanda futbolcular ile ayak tenisi oynayan Özdilek, oyuncuların durumunu daha yakından inceledi. Yeşilsiyahlı ekipte tedavisi devam eden Zakarya Bergdich antrenmanda yer almadı.

Denizlispor yarın yapacağı çalışmaların ardından Ankara’ya gidecek.

DENİZLİ 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:43

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