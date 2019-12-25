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2019 yılında Pamukkale’de 35 bin yamaç paraşütü, 50 bine yakın balon uçuşu yapıldı Pamukkale’de ...

İHA

2019 yılında 35 bine yakın yamaç paraşütü ve 50 bine yakın balon uçuşunun yapıldığı Denizli Pamukkale'de uçuş güvenliği ve travertenlerin güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için 'Slot Koordinasyon Merkezi' çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Merkezin hedefi 2020 yılında uçuş sayısının güvenli bir şekilde arttırılması.

2019 yılında Pamukkale’de 35 bin yamaç paraşütü, 50 bine yakın balon uçuşu yapıldı Pamukkale’de balon ve yamaç paraşütleri artık daha güvenli olacak ‘Slot Koordinasyon Merkezi’ ile hem uçuş hem de travertenlerin güvenliği sağlanacak

2019 yılında 35 bine yakın yamaç paraşütü ve 50 bine yakın balon uçuşunun yapıldığı Denizli Pamukkale’de uçuş güvenliği ve travertenlerin güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması için ‘Slot Koordinasyon Merkezi’ çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Merkezin hedefi 2020 yılında uçuş sayısının güvenli bir şekilde arttırılması.
Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, dünyaca ünlü ‘beyaz cennet’ Pamukkale’de yürütülen uçuş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pamukkale’de, balon uçuşları noktasında Kapadokya seviyesine ulaşılması ve yamaç paraşütü konusunda da ülkenin ender noktalarından biri olması için çalışma yürüttüklerini kaydeden Kaymakam Balcıoğlu, yaklaşık 3 yıl önce uçuş yapan 6 balon sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Uçuş sayısının arttırılması hedefinin yanında güvenliğin de en üst seviyede olması için ‘Slot Koordinasyon Merkezi’nin kurulduğunu anımsatan Kaymakam Balcıoğlu, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkalemiz hakikaten her şeye layık ve yüce Allah’ın bizlere verdiği bir güzellik. Bu güzelliğin gelen misafirler tarafından da farklı konseptlerde seyri en büyük hedefimiz durumunda. Yaklaşık 3 yıl önce 6 balonla başlatılan balon uçuşları bu yıl 26 balona ulaştı. Valimiz Hasan Karahan bu hususta olası yani uçuşlarda seyir güvenliğinin sağlanması konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile bir çalışma başlattı. Bu çalışma da sonuçlandı. Denizli büyükşehir ve Pamukkale Belediyelerimizce kentimizde ‘Slot Koordinasyon Merkezi’ kuruldu. Bundan sonra balon sayılarının ilk etapta 35 balona çıkarılması, havada uçuş ve seyir güvenliğinin sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Bütün amacımız Pamukkale’ye gelen yerli ve yabancı misafirlerimize Pamukkale’nin bütün güzelliklerini en iyi ve güvenli bir şekilde sunabilmek” diye konuştu.

“Amacımız gelen misafirlerimizin havadaki uçuş güvenliğini sağlamak”
Merkez sayesinde dünya tarafından tanınan Pamukkale’de yamaç paraşütünü daha fazla ön plana çıkarmak istediklerini aktaran Kaymakam Balcıoğlu şunları söyledi:
“Bunun yanında Pamukkale Kaymakamlığı olarak ‘yamaç paraşütü’ konusunda yürüttüğümüz çalışmalar da devam ediyor. 2019 yılında 25 binin üzerinde ticari uçuş 10 bine yakında sportif uçuş gerçekleşti. Bütün amacımız gelen misafirlerimizin havadaki uçuş güvenliğini sağlamak. 2020 yılında ‘Slot Koordinasyon Merkezimiz gerekli çalışmaları bitirdikten sonra Pamukkalemizde farklı güzellikler görülebilecek.”

“Uçuş ve seyir güvenliğinin yanında travertenlerin güvenliği sağlanacak”
2019 yılında 50 bine yakın balon uçuşunun yapıldığı Pamukkale’de uçuş sayısının arttırılmasının yanında güvenliğe de büyük önem verdiklerini anımsatan Kaymakam Balcıoğlu, “Pamukkale travertenlerinin güzellikleri noktasında bu gerçekten önemli bir konu. Bu merkez faaliyetlerine başladıktan sonra uçuşlar bir düzene girmiş olacak. İnşallah sıkıntısız bir şekilde gelen yerli ev yabancı misafirlerimize uçuş ve seyir güvenliğinin yanında travertenlerin güvenliği sağlanacak. Herkes istediği yerden istediği zaman uçuş yapamayacak. Havada 1 saat aralığında kaç balonun olacağı denetlenmiş olacak. 2019’da 50 bin dolayında balonla gezdi, 2020’de bu rakamın yapacağımız çalışmalardan sonra daha fazla artacağına inanıyorum” diye konuştu.

DENİZLİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
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