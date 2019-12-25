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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan otomobilden canını son anda kurtardı İtfaiye, yanan ...

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce otomobil kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan otomobilden canını son anda kurtardı İtfaiye, yanan otomobili kısa sürede söndürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesi, AntalyaDenizli karayolunda meydana geldi. Cankurtaran Mahallesi, Şahin Tepesi mevkisinden kent merkezine seyir halinde olan Niyazi Esen’in kullandığı 20 DZ 515 plakalı otomobilde aniden yangın çıktı. Motor kısmı kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Esen, yanan otomobilden canını son anda kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kınıklı İtfaiye ekipleri otomobil yangınını kısa sürede söndürdü. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:08
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
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