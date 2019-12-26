Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye geliyor

– Astroloji uzmanı Hande Kazanova, Forum Çamlık AVM’de Denizlililer ile buluşacak.

Astroloji sohbetleriyle dikkat çeken Hande Kazanova, Denizli’de 2020 yılının analizini yapacak. Forum Çamlık AVM’de 28 Aralık’ta düzenlenecek etkinlik 15.00’de başlayacak. Hande Kazanova burçlar, aşklar ve ilişkilerin yanı sıra 2020 yılının astrolojik analizi de yapılacak. 2020 yılına dair merak ettiklerinizi sormak, burç analizlerini incelemek ve Hande Kazanova ile sohbete katılmak için tüm astroloji meraklılarına açık olan programa tüm Denizlililer davet edildi.

DENİZLİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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