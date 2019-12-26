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Emekli bankacı evinde ölü bulundu

DHA

- DENİZLİ'de, emekli bankacı Nuray Ünalmış (64), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Ünalmış'ın düşüp, başını yere çarparak öldüğü belirlendi.

- DENİZLİ'de, emekli bankacı Nuray Ünalmış (64), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Ünalmış'ın düşüp, başını yere çarparak öldüğü belirlendi.
Yalnız yaşayan, emekli bankacı Nuray Ünalmış'tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Pelitlibağ Mahallesi, 2124 Sokak'taki evine gitti. Zile basmalarına rağmen Ünalmış kapıyı açmayınca yakınları durumu polise bildirdi. Saat 11.30 sıralarında, çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nuray Ünalmış'ın salonda cesedi ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, yalnız yaşayan Ünalmış'ın düşme sonucu başını yere çarpıp, öldüğü belirlendi.
Nuray Ünalmış'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DENİZLİ

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
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