12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı

- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi M.S.'nin sınıfının penceresinden attığı nottan, kaldığı bir vakfa ait özel yurttaki eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Eğitmen Emre T., polis tarafından gözaltına alınırken, olayı gizlediği ileri sürülen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Çivril´de ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi M.S., 24 Aralık'ta, kaldığı bir vakfa ait özel yurtta eğitmenin nitelikli cinsel istismarına uğradığını, intihar etmeyi düşündüğünü belirten bir not yazıp, sınıfının penceresinden attı. Notu diğer öğrenciler bulup, okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) Cumhuriyet Savcısı, psikolog ve avukat eşliğinde M.S.'nin ifadesine başvuruldu.

M.S. ifadesinde ilk olarak kendi ailesinden bahsetti. Annesiyle babasının ayrıldığını, babasının üvey annesiyle Denizli'de yaşadığını belirten M.S., evde bir olay yaşandığında babasının kendisini dövdüğünü söyledi. Ardından ifadesinde kaldığı yurtta başından geçen nitelikli cinsel istismar olayına değinen M.S., "İlk istismar, haziran ayında yaşandı. Yurtta eğitmen olan Emre T., bodrum kattaki personel odasında bana cinsel istismarda bulundu. Emre T.'nin istismarı revirde, çatı katında ve yatakhanede de devam etti. Bu yaşananları kimseye anlatmamam konusunda beni uyardı. Ancak, yurt müdürü Murat Ç.'ye yaşadıklarımı anlattım. Emre T., yurttan gönderildi. Pencereden attığım notumda başımdan geçenleri anlattım. 'Kendimi ağaca asmak istiyorum, ölmek istiyorum' diye yazdım. Emre T., her zaman bana şiddet uyguluyordu, bana terlik atıyordu" dedi.

M.S., Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Soruşturma kapsamında Emre T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayları gizlediği iddia edilen yurt müdürü Murat Ç. hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.



DENİZLİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

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