Pamukkale Belediyesi voleybol takımında hedef üst lig

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Pamukkale Belediyesi voleybol takımında hedef üst lig

İHA

Denizli Pamukkale Belediye Spor Kulübü’nün bu sezon aktifleşen branşlarından olan voleybolda bayanlar takımı ilk maçlarına çıkıyor. Mavibeyazlı takım 3 günde oynayacağı 3 maçtan alacağı sonuçlarla Playoff’a çıkmayı, ardından da 2. Lig’e yükselmeyi amaçlıyor.
Pamukkale Belediyespor’un Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan sonra bir takımını daha bölgesel ligde mücadele edecek. Bu sezon aktif hale getirilen voleybol branşında yer alan bayan takımı 20192020 sezonunun ilk grup maçlarını bu hafta oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde yapan mavibeyazlı takım hedefini bir üst gruba çıkmak olarak belirledi. Mavibeyazlı takım Bölgesel Voleybol Ligi Denizli B Grubu’nda, Burdur Mücadelespor, Denizli Cavidilspor, Denizli Esnafspor ve ile mücadele edecek. Mavibeyazlı takım 27 Aralık Cuma günü saat 17.30’da Kredi Yurtlar Kurumu Spor Salonu’nda ilk maçını Denizli Cavidilspor ile oynayacak. Pamukkale Belediyespor, yine aynı salonda 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’da Denizli Esnafspor ve 29 Aralık Pazar günü de saat 13.00’de Burdur Mücadelespor takımı ile karşılaşacak. Mavibeyazlı takım maçları kazanarak Playoff’lara kalıp bu ligde iddiasını göstermek istiyor. Grupta ilk sırayı alacak olan takım Playoff’lara çıkarken, bu maçlar sonunda başarılı olan ekipler Bayanlar Voleybol 2. Ligi’ne yükselecek.

“Hedefe ulaşacağız”
Takımın Antrenörü Mehmet Ali Ayhan ise bu sezon Pamukkale Belediyespor Kulübü olarak Bölgesel Lig’de mücadele edeceklerini belirterek, “Gruplarda üç maçımız var. İlk 2 maçımız Denizli’deki takımlarla. Son maçımız ise Burdur temsilcisi ile olacak. Yüzde 8090’nı Denizlili sporculardan oluşan takımımın hedefi bulunduğumuz ligden bir üste çıkmak. Bunun için 3 maç sonunda grup birincisi olarak Playoff’lara kalmak. Playoff’larda da başarılı olarak gelecek sezon 2. Lig’de mücadele etmek istiyoruz. Bize destek veren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve kulüp yöneticilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hafta sonun 3 maç oynayacağız”
Pamukkale Belediye Spor Kulübü Başkanı Birol Konak, Pamukkale Belediyespor’un bir çok branşta mücadelesinin devam ettiğini söyleyerek, “Bu sezon bayanlar voleybol bölgesel liginde yer alıyoruz. Hafta sonunda 3 maç oynayacağız. Bu maçları kazanıp grup birincisi olarak Playoff’lara çıkmak istiyoruz. 17 sporcudan oluşan takımımız çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ben takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Kulübümüze verdiği desteklerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Üst lige çıkmanın ilk adımını atacağız”
Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de spor ile ilgili olarak farklı branşlarda takımların yer aldığını ifade ederek, “Kulübümüzün tekerlekli sandalye basketbol takımı 3. Lig’de mücadele ediyor. Bu yıl aktifleşen branşlarımızdan voleybolda da bayanlar bölgesel liginde mücadele edecek. Takımımız 3 günde 3 maç oynayarak alacağı sonuçlarla üst lige çıkmanın ilk adımını atacak. Çoğunluğu Denizlili olan sporcularımızın oluşturduğu takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Takımımıza 2. Lig yolunda başarılar dilerim” dedi.

DENİZLİ

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DENİB, Denizli ve Uşak’ta “Dış Ticaret Bilgilendirme’ seminerleri verdi
YEREL HABERLER DENİB, Denizli ve Uşak’ta “Dış Ticaret Bilgilendirme’ ...
Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, inceleyeceğiz
YEREL HABERLER Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, ...
Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor Sakatlığı devam eden Zakarya Bergdich'in tedavisi Fransa'da sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları ...
Denizlili kadınlar Mehmetçik için boyunluk ördü
YEREL HABERLER Denizlili kadınlar Mehmetçik için boyunluk ördü
Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
YEREL HABERLER Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar Denizli’de kendilerini jandarma diye tanıtıp çiftçi ailenin 7 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar 7 bin lira dolandırdıkları kadına ‘strese girme’ diyerek telkinde bulundular
YEREL HABERLER 'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira ...
12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden ...
Emekli bankacı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli bankacı evinde ölü bulundu
Kamu Denetçiliği Kurumu'na en fazla şikayet edilenler kamu personelleri oldu 2019’da Kamu Denetçiliği Kurumu’na 20 bin 218 başvuru yapıldı 2019’da kuruma en çok ‘eğitim ve kamu personelleri’ hakkında şikayetler ulaştı Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç: “Son 10 yılda Türkiye’de işkenceye sıfır tolerans noktasında uygulama yapıldı”
YEREL HABERLER Kamu Denetçiliği Kurumu'na en fazla şikayet edilenler ...
Yapay zekanın insanı yok edip edemeyeceği tartışması Fikir Ekimi Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen: “Yapay zeka ayrı yapay bilinç ayrı konulardır” “Yapay zekanın insanı yok etmeye karar verebilmesi için hislere sahip olması gerekmektedir”
YEREL HABERLER Yapay zekanın insanı yok edip edemeyeceği ...
Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
YEREL HABERLER Denizlispor Tyler Boyd'un peşinde
6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı
'Topaç' lakaplı cezaevi firarisini JASAT yakaladı
YEREL HABERLER 'Topaç' lakaplı cezaevi firarisini JASAT yakaladı
Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor
YEREL HABERLER Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor
Denizlili kadınlar Mehmetçiğe boyunluk ördü Mehmetçiğe yürekleri ısıtan hediye
YEREL HABERLER Denizlili kadınlar Mehmetçiğe boyunluk ...
Kanal İstanbul ‘Kamu Başdenetçiliği’ne taşındı Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç: “Kanal İstanbul kararı idari bir karardır, kurumumuzun alanına gidiyor” “Bir milletvekili arkadaşımız Kanal İstanbul ile ilgili geniş bir dilekçe ile bize müracaat etti”
YEREL HABERLER Kanal İstanbul ‘Kamu Başdenetçiliği’ne taşındı Kamu ...
Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye geliyor
YEREL HABERLER Hande Kazanova, Astroloji meraklıları için Denizli'ye ...
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan otomobilden canını son anda kurtardı İtfaiye, yanan otomobili kısa sürede söndürdü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yanan ...
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Çıkan yangında karı koca çift son anda kendilerini dışarı attı
YEREL HABERLER İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Çıkan ...
Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Patronunu vurup kayıplara karışan çobanı arama ...
Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ...
Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı Denizli'de çoban işverenini öldürdü
YEREL HABERLER Çoban patronunu vurup kayıplara karıştı Denizli'de ...
Mehmet Özdilek: “Devre arasında muhakkak kadromuza takviyeler yapmak zorundayız” Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: “Minimum 4-5 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz” “Ankaragücü maçından 3 puan alıp ligi 24 puanlar kapatmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Mehmet Özdilek: “Devre arasında muhakkak kadromuza ...
Denizli'den Adalar'da denenmesi için 3 elektrikli fayton
YEREL HABERLER Denizli'den Adalar'da denenmesi için 3 elektrikli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X