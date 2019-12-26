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Başkan Erdoğan: “168 milyon lirayı bulan Nefes Kredisi desteği sağladık” “18 bin üyemizin ...

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türk ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'leri güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunları hızla aşabilmeleri için özel bir çaba harcadıklarının da vurgulayarak, 168 milyon lirayı bulan Nefes Kredisi desteğimiz ile yaklaşık 18 bin üyemizin beklentilerine duyarsız kalmadık" dedi.

Başkan Erdoğan: “168 milyon lirayı bulan Nefes Kredisi desteği sağladık” “18 bin üyemizin beklentilerine duyarsız kalmadık” DTO 2020 bütçesi onaylandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türk ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'leri güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunları hızla aşabilmeleri için özel bir çaba harcadıklarının da vurgulayarak, 168 milyon lirayı bulan Nefes Kredisi desteğimiz ile yaklaşık 18 bin üyemizin beklentilerine duyarsız kalmadık” dedi.
DTO Meclisi yılın son toplantısında, 2020’ye dair çalışma planı ile bütçeyi oy birliği ile kabul edildi.Toplantı DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın yönetiminde yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, 2019 yılında 23 eğitim planladıklarını ancak 40 eğitim düzenlediklerini kaydetti. Başkan Erdoğan, “Girişimcilerimize yenilerinin eklenmesi için KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri düzenledik. 11 ayda, 44 grupta eğitim gören bin 70 vatandaşımız girişimcilik eğitimi ile sertifikası aldı. Bunlardan 32’si kadın olmak üzere 74’ü işini kurdu. Üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik eğitim çalışmalarını da hızlandırdık. Yıl başında, 2019 için ‘ETicaret, Kişisel ve Kurumsal Gelişim, Risk Yönetimi, Pazarlama Yöntem ve Teknikleri, Uygulamalı İngilizce Dış Ticaret’ gibi farklı konularda 23 eğitim planlamıştık, bunları gerçekleştirdik. Üyelerimizden gelen talepler ve günün koşullarına göre buna yeni başlıklar da ekledik ve bu yıl 40 eğitim düzenledik. 2020 yılı için de 24 eğitim planladık. 221 üyemizin yurt dışı, 307 üyemizin yurt içinde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerine yönelik organizasyonlar düzenledik. Yurt dışı fuarlara dair ziyaret programlarımızı, KOSGEB desteği alarak yaptık” dedi.

“Üyelerimizin bu beklentilerine duyarsız kalmadık”
Türk ekonomisinin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'leri güçlendirmek ve karşılaştıkları sorunları hızla aşabilmeleri için özel bir çaba harcadıklarının da altını çizen Başkan Erdoğan, “Finans kaynakları daraldığında KOBİ'lerimizin en önemli sorununun nakit akışı ve finansmana erişim zorluğu olduğunu gördük. Ekonomimizin can damarı diyebileceğimiz KOBİ'lerimiz açısından rekabeti kısıtlayan en önemli faktör ise, sizin de bildiğiniz gibi ödemelerdeki gecikmeler. Uzun vadeye yayılan ödemelerin yanında firmalarımız nakit sıkışıklığını kendi öz kaynakları ile çözemediğin de, finansman aramaya başlıyorlar. DTO olarak bu süreçte, 168 milyon lirayı bulan ‘Nefes Kredisi’ desteğimiz ile üyelerimizin bu beklentilerine duyarsız kalmadık” diye konuştu.

“İhracatçı firmalara Ata Karnesi müjdesi”
Konuşmasında Başkan Erdoğan ihracatçı firmalara da bir müjde vererek şunları söyledi:
“Yurt dışı fuarlara giden üyelerimiz, ürün naklinde kullanmaları gereken ‘Ata Karnesi’ tanzimi ile onay işlemlerini, bundan böyle odamızda yaptırabilecek. Ayrıca, odamızda İhracat Destek Ofisi ile KOSGEB Hizmet Noktası’nı kurduk. Karayolu eşya taşımalarında kullanılan K Belgeleri tanziminin yanında tüm taşımalar için kullanılan sayısal takograf belgesini de artık biz de veriyoruz.
Başkan Erdoğan, ayrıca Kasım sonu itibarıyla DTO’ya kayıtlı 17 bin 757 firma sayısına ulaştıklarını da belirtti.
Meclis’te, aylık olağan faaliyetlerin görüşülüp onaylanmasının ardından, DTO’nun 2020 yılına ait çalışma programı ile bütçesi karara bağlandı.

DENİZLİ

26 Aralık 2019 Perşembe

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