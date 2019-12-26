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'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

DHA

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. Jandarma, Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. Jandarma, Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden 2 kişi kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, iddiaya göre, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, geçen Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet merasiminde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti. Aradan 2 saat geçmesine rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve dönen eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.FOTOĞRAF 

DENİZLİ

26 Aralık 2019 Perşembe

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