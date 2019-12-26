'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, 'Eşiniz gözaltına alındı' diyerek kandırdıkları Rukiye Bozkurt'un toplam 30 bin lira değerindeki altınını dolandırdı. Jandarma, Bozkurt'un şikayeti üzerine 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) Çal'ın Aşağıseyit Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden 2 kişi kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bozkurt'un eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, iddiaya göre, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, geçen Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet merasiminde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti. Aradan 2 saat geçmesine rağmen eşinin eve dönmemesi üzerine Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve dönen eşi Süleyman Bozkurt ile jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.FOTOĞRAF



DENİZLİ 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:57

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.