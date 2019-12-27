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Gazinoya götürülürken ölen engelli kızları için adalet istiyorlar

DHA

- BURDUR'un Çavdır ilçesinde 2013 yılında evlilik vaadiyle kandırılan, yüzde 63 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuksuz yargılamasına devam edildi. Acılarının halen tazeliğini koruduğunu belirten baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, sürekli ertelenen davanın 6 yıldır sürdüğüne dikkati çekip, adaletin bir an önce sağlanmasını istedi.

- BURDUR'un Çavdır ilçesinde 2013 yılında evlilik vaadiyle kandırılan, yüzde 63 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuksuz yargılamasına devam edildi. Acılarının halen tazeliğini koruduğunu belirten baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, sürekli ertelenen davanın 6 yıldır sürdüğüne dikkati çekip, adaletin bir an önce sağlanmasını istedi.
Çavdır ilçesinde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde, babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emine Bakan'ın evlenmek vaadiyle Erhan T. (39) tarafından kaçırıldığını belirledi. Baba Şakir Bakan (55), kızının Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Bakan, soluğu Dazkırı'da aldı, ancak kızını bulamadı. Emine Bakan, kaybolduktan 12 gün sonra Denizli'nin Baklan ilçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, kızları Emine Bakan'ın iddiaya göre bir gece kulübüne Ercan D.'nin (41) kullandığı otomobille götürüldüğü sırada kazanın yaşandığını ve hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazadan Ercan D. hafif yaralı kurtuldu. Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından otopsi yapılmadan cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.
HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR
Evlenmek vaadiyle kızlarının kaçırıldığını, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Baklan'da adliye olmadığı için Çal ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi. Dava, yeni iddialarla Denizli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Emine Bakan'ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhşa sürüklediği iddiasıyla Burak A. (54), Erhan T., Ercan D., Yaşar G. ve Halil G. hakkında dava açıldı. Davanın 14'üncü duruşması geçen 19 Aralık'ta görüldü.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ENGEL ORANI YER ALMAYINCA, MAHKEME TEKRAR İSTEDİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da daha önceki duruşmalarda davaya müdahil oldu. Davanın son yapılan duruşmasına, başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Halil G. ve Ercan D. ile tutuksuz sanık Erhan T., baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan ve avukatı Aylin Onursev katıldı. Mahkemede, sanıklar suçsuz olduklarını iddia etti.
Bakan ailesinin avukatı Aylin Onursev, mahkeme heyetinden Emine Bakan'ın 31 Ocak 2019 tarihinde akıl sağlığı ve zihinsel engeline yönelik bilirkişi raporu istendiği, ancak bir yıl sonra gelen raporda yüzde 63 engeline rağmen, engel oranın yer almadığını söyledi. Avukat Onursev, Emine Bakan'ın eğitim gördüğü iki ayrı engelli eğitim merkezindeki okuldan raporların istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti de raporların okullardan istenmesine karar verip, duruşmayı 14 Nisan 2020 tarihine erteledi.
'6 YILDIR BİR ADIM ATILMADI'
Duruşma çıkışında, kızını ölümüne neden olan kişilerin serbestçe dolaştıklarını belirten baba Şakir Bakan, "6 yıldır yargılama sürüyor ama bir adım ileriye gidilmedi. Sürekli erteleniyor. Adalet nerede? Rapor istediğimiz halde rapor gelmiyor. Ben adalet istiyorum. Adliyeye gide gele bu yolu aşındırdık. Bir sonuç alamıyoruz. Bilirkişi raporu da sürekli olumsuz geliyor. Suçluların tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet tecelli etsin. Başka anne babalar yanmasın" dedi.
'ADLİYEYE GİDİP GELMEKTEN YORULDUK'
Anne Ayşe Bakan ise, kızının zihinsel engelli olmasından faydalanıldığını ifade ederek, "Kızımın katilleri yakalansın. Katillerin cezalarını çekmesini istiyorum. Kızımı 6 yıl önce kaybettim. Katilleri dışarıda geziyor. Adalet istiyorum. Mahkemelere gelip gitmekten yorulduk. Kızımın katillerinin tutuklanmasını istiyorum. Kızımı evlenmek vaadiyle kaçırdılar. Fuhşa sürüklediler. 1213 gün onu zorla alıkoydular. Çocuğumu gazinolara götürdüler, sürüklediler. Kızım yüzde 63 engelli ve kendini koruyamayacak düzeydeydi. Duruşmalarda sürekli rapor sorunu çıkıyor" diye konuştu.

DENİZLİ

27 Aralık 2019 Cuma

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