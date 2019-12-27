En tatlı yeni yıl sürprizi

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Yeni yıl alışverişi için Forum Çamlık AVM’yi tercih eden müşterileri sürpriz hediyeler bekliyor.

Forum Çamlık AVM, yeni öncesi ziyaretçileri için sürpriz kampanyalar hazırladı. 2731 Aralık 2019 tarihlerinde Forum Çamlık’tan alışveriş yapanlar anında kazan kampanyasına katılma hakkı kazanıyor. Forum Çamlık misafirleri aynı tarihlerde 15:0019:00 saatleri arasında Forum Çamlık Danışma noktasına gelerek hediyelerini alabiliyor. 150 TL ve üstü alışveriş yapan tüm ziyaretçiler, çikolata kovası kazanıyor.

Kampanyanın detayları ve katılım şartları forumcamlik.com adresinde yer alyor.

DENİZLİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:09

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:20

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