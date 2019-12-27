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39 çeşit leblebi, 40 ülkeye ihraç ediliyor

DHA

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 160 fabrikada günde 110 ton, yıllık ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Dünyadaki leblebi üretiminin mutfağı durumundaki sanayi sitesinde üretilen acısından tatlısına 39 çeşit leblebi,  40 ülkeye ihraç ediliyor.

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde bulunan Leblebi Sanayi Sitesi'ndeki 160 fabrikada günde 110 ton, yıllık ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Dünyadaki leblebi üretiminin mutfağı durumundaki sanayi sitesinde üretilen acısından tatlısına 39 çeşit leblebi,  40 ülkeye ihraç ediliyor.
Serinhisar ilçesinde bulunan Seyfullah Hacı Müftüoğlu Leblebi İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi, Türkiye'nin leblebi pazarının yüzde 80'ini karşılıyor.  İrili ufaklı 160 leblebi fabrikasına ev sahipliği yapan sanayi sitesinde günlük 110, yıllık ise 30 bin ton leblebi üretiliyor. Leblebi üretimi, 15 bin nüfuslu ilçenin en önemli gelir kaynağı durumunda olurken, sanayi sitesinde yaklaşık bin ilçe sakini istihdam ediliyor. Denizli Antalya Karayolu'nun yanında yer alan sanayi sitesinde, 39 çeşit leblebi üretiliyor. En çok bilinen sarı leblebinin yanı sıra, çilekli, karpuzlu, yoğurtlu, böğürtlenli, çikolatalı, kakaolu, vanilyalı, şekerlemeli, ballı susamlı, haşhaşlı, Türk kahveli ve portakallı leblebiler ilgi görüyor. Serinhisar'da üretilen leblebiler, Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi tarafından 40 ülkeye ihraç ediliyor.
'TALEPLERİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ'
Serinhisar Leblebi İmalat Fabrikaları Kooperatifi Başkanı Cemal Kobaş, 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisinin Dünya'nın leblebi ihtiyacının yüzde 65'ini karşıladığını söyledi.  Kobaş, leblebilerin Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya kadar ihraç edildiğini ifade ederek, "Türkiye'nin ve dünyanın leblebi ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılıyoruz. 2019'da leblebi ihracatından 19 milyon dolar gelir sağladık. Hedefimiz üretim ve ihracat rakamlarımızı yükseltmek. Yılbaşı nedeniyle de leblebiyi ilgi yoğun. Bu nedenle yoğunluk yaşıyoruz. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.
'DÜNYANIN HER YERİNE İLÇEMİZDEN LEBLEBİ İHRAÇ EDİYORUZ'
Fabrika sahibi Hüseyin Gemi ise, 2019 yılında leblebi üreticilerinin yüzünün güldüğünü söyledi. İşletmesinde aylık 150 ton leblebi üretimi yaptığını ifade eden Gemi, "Dünyanın her yerine ilçemizden leblebi ihraç ediyoruz. Bu durum bize gurur veriyor. 2019 bizim için olumlu geçti. Satış ve üretimde iyi rakamlar elde ettik. En önemli sorunumuz ise markalaşamamak. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

DENİZLİ

27 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:37
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