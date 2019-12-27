Denizli’de 13 yeni yunus polisi göreve başladı 4 haftalık eğitimin ardından göreve gösteri ile başladılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘yunus polisi’ olarak görev alacak 13 yeni personel sertifikalarını alarak göreve başladı. Törende çiçeği burnunda yunus polisleri motosikletleri ile bir de gösteri sundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü bünyesinde görev yapacak olan 13 yunus polisi törenle görevlerine başladı. Aralık ayında başlayan ve 4 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 13 yeni personel sertifikalarını aldı. Bununla birlikte 4 yeni hafif ticari araçta hizmete girdi. Göreve başlayan motosikletli polisler tören sonrası bir gösteri yaparak motosiklet üzerinde hünerlerini sergiledi.

Tören sonrası bir açıklama yapan Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han göreve yeni başlayan yunus polisleri ile asayiş olayları başta olmak üzere gelen ihbarlara daha hızlı müdahale edileceğine dikkat çekerek, “Önleyici kolluk hizmetlerinin daha etkili olması açısından ve meydana gelen olaylar ile vatandaşların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde müdahale edilecek. Bu kapsamda 13 yeni motosikletli polisimiz eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Olay yerine daha hızlı intikal etmek adına motosikletli polislerimiz gücüne güç katmış oldu. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm Denizli emniyeti 7 gün 24 saat görevini sürdürmeye devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

DENİZLİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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