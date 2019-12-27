Motosikletli timlerden nefes kesen gösteri

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DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 13 polis memuru, sertifikalarını aldı. Törende motorize polis ekiplerinin gösterisi, ilgiyle izlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'nün motosikletli timlerinde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 13 polis memuruna, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Merkezefendi ilçesindeki Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü Grup Amirliği'ndeki kurs bitirme töreninde, belgelerini alan motosikletli polisler, gösteri yaptı. Polislerin motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleri, nefes kesti. Ekiplerin seyir halindeyken yaptığı şovlar, ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Denizli Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan personele sertifikalarını verdiklerini söyledi. Amaçlarının, güvenlik hizmetlerini hızla verebilmek olduğunu belirten Han, yeni motorize ekipler sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edeceklerini kaydetti.



DENİZLİ 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:43

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