Denizli’de karla mücadele çalışmaları Büyükşehir ekipleri karla mücadelede alarma durumuna geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizli’de karla mücadele çalışmaları Büyükşehir ekipleri karla mücadelede alarma durumuna geçti

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte etkili olmaya başlayan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde başlayan kar yağışına karşı mücadele başlattı. Ekipler ayrıca yağışın artmasına karşın alarm durumunda hazır bir şekilde bekliyor.
Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde, Bozkurt ilçesinin Hayrettin Mahallesi'nde, Serinhisar ilçesinin YatağanKocapınar ve Honaz ilçesinin Yukarı Karaçay güzergahında, ayrıca Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva ile Çardak ilçesinin Söğüt Mahallesi arasındaki yolda karla mücadele çalışması yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için ekiplerini hazır halde bekletiyor.

DENİZLİ

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:09
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletli timlerden nefes kesen gösteri
YEREL HABERLER Motosikletli timlerden nefes kesen gösteri
GEKA ‘Geleceğim Mesleğim’ projesi ile meslek liselerinin önemine dikkat çekti Denizli Valisi Hasan Karahan’dan meslek lisesi eğitimleri ile ilgili önemli açıklama: “Dünya standartlarının tam tersine yüzde 30 meslek lisesi, yüzde 70 genel lise eğitimine sahibiz” GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan: “Yerli otomobil konusuyla artık var olmaya başladık”
YEREL HABERLER GEKA ‘Geleceğim Mesleğim’ projesi ile meslek ...
Denizli’de 13 yeni yunus polisi göreve başladı 4 haftalık eğitimin ardından göreve gösteri ile başladılar
YEREL HABERLER Denizli’de 13 yeni yunus polisi göreve başladı 4 ...
39 çeşit leblebi, 40 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER 39 çeşit leblebi, 40 ülkeye ihraç ediliyor
Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
YEREL HABERLER Denizli Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
En tatlı yeni yıl sürprizi
YEREL HABERLER En tatlı yeni yıl sürprizi
Denizli’de kayak sezonu açıldı Denizli Kayak Merkezi ziyaretçilerini bekliyor Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de kayak sezonu açıldı Denizli Kayak Merkezi ...
Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak
YEREL HABERLER Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak
Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı
YEREL HABERLER Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı
Patronunu öldürdükten sonra kaçan çoban yakalandı Jandarma kaçan 17 yaşındaki katil zanlısını 2 gün sonra yakaladı Patronunu öldürdü arabasını alıp kaçtı
YEREL HABERLER Patronunu öldürdükten sonra kaçan çoban ...
Gazinoya götürülürken ölen engelli kızları için adalet istiyorlar
YEREL HABERLER Gazinoya götürülürken ölen engelli kızları için ...
12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (3)
YEREL HABERLER 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, ...
'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını ...
Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu
Başkan Erdoğan: “168 milyon lirayı bulan Nefes Kredisi desteği sağladık” “18 bin üyemizin beklentilerine duyarsız kalmadık” DTO 2020 bütçesi onaylandı
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “168 milyon lirayı bulan Nefes ...
Pamukkale Belediyesi voleybol takımında hedef üst lig
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi voleybol takımında hedef üst lig
DENİB, Denizli ve Uşak’ta “Dış Ticaret Bilgilendirme’ seminerleri verdi
YEREL HABERLER DENİB, Denizli ve Uşak’ta “Dış Ticaret Bilgilendirme’ ...
Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, inceleyeceğiz
YEREL HABERLER Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, ...
Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları sürüyor Sakatlığı devam eden Zakarya Bergdich'in tedavisi Fransa'da sürüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Ankaragücü hazırlıkları ...
Denizlili kadınlar Mehmetçik için boyunluk ördü
YEREL HABERLER Denizlili kadınlar Mehmetçik için boyunluk ördü
Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
YEREL HABERLER Gıda mühendisi Cansu, intihar etti
'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira dolandırdılar Denizli’de kendilerini jandarma diye tanıtıp çiftçi ailenin 7 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar 7 bin lira dolandırdıkları kadına ‘strese girme’ diyerek telkinde bulundular
YEREL HABERLER 'Kocan gözaltında' yalanı ile 7 bin lira ...
12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı
YEREL HABERLER 12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden ...
Emekli bankacı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli bankacı evinde ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X