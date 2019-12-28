Somali saldırısında hayatını kaybeden Denizlili vatandaşın ailesi acı haberi aldı

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Somali’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Kaplan’ın (48) ailesi, acı haberi duyunca yıkıldı. Kaplan'ın 15 aylık çocuğu ile birlikte toplam 3 çocuğu yetim kaldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu’da vergi kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenlerden birinin Denizli’nin Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi'nden 48 yaşındaki Mehmet Kaplan olduğu öğrenildi. Kaplan’ın, Hulusi (22), Reyyan (17) ve Sevdenur isimli 15 aylık çocuğu yetim kaldı.

DENİZLİ 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:44

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