(Özel) Bir çocuklarını o hastalıktan kaybettiler, ikinci çocukları da aynı hastalığa yakalandı ‘Umut’ bebek için umut bekliyorlar

Denizli’de yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çifti SMA hastalığından bir evlatlarını kaybetti. İkinci çocukları da aynı hastalığa yakalanan aile çaresizce yardım bekliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Necati ve Ayten Yıldız çiftinin oğlu Umut yaklaşık 7 ay önce, nadir görülen SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yakalandı. Çift daha önce 2017 yılında aynı hastalıktan Yusuf isimli 23 aylık bebeklerini kaybetti. Pamukkale Üniversitesi hastanesinden alınan test ile 6,5 aylık bebeklerinin SMA hastası olduğunu öğrenen aile, aynı acıyı tekrar yaşamamak için bir an önce ilaç ve tedavi sürecinin başlanmasını istiyor.

DENİZLİ 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 17:59

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.