Denizlispor ligin ilk yarısını 22 puan ile 11. sırada tamamladı

Denizlispor, Süper Lig'in ilk devresini 22 puanla 11. sırada bitirdi. Yeşilsiyahlılar, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.

Denizlispor, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdi. Horoz, oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet alırken, 7 maçta ise rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldı. Yeşilsiyahlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Denizli temsilcisi, rakip ağları 19 defa havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü. 22 puan ile 11. sırada yer alan Denizlispor’un averajı ise eksi 4.

Denizlispor’da ilk devre en çok gol atan futbolcular 5 golle Hugo Rodallega, 3 golle Oscar Estupinan ve Murawski oldu. Barrow ile Sacko da ilk devre 2’şer gol kaydetti.

DENİZLİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.