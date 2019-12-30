Denizli'de, patlama olan evde 4 kişi yaralandı

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelirken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralanırken, evde hasar meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.



DENİZLİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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