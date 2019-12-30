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Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlama: 6 yaralı (2)- Yeniden

DHA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Zeytinköy Mahallesi'nde 4095 Sokak'taki, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonucu, dairenin duvarları yıkıldı, evdeki eşyalar caddeye fırladı. Patlama sonrası daireyi alevler sardı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk olarak yetkili personeller tarafından binanın doğal gaz ve elektriği kesildi. Daha sonra ise binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yaşadıkları şok nedeniyle binadan çıkamayıp, çatı katında mahsur kalan 2 kişi, elektrik dağıtım şirketinin kullandığı sepetli vinç ile aşağı indirildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından dairedeki yangın söndürüldü.
DEPREM OLUYOR ZANNETTİLER
Patlamada, dumandan etkilenen İran uyruklu Nastan Mohammad, Yousef Ranamae Sedıghazar ile Melike Hoşgören, Funda Bürüç, Şekip Karakuş ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamada yaralanan ve kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 1 kişinin de kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı bildirildi. Patlama ile ilgi soruşturma başlatıldı.
Görgü tanığı Ramazan Karahan, "Patlama bizi çok korkuttu. Önce deprem oldu zannettik. Doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşanmış. Biz de panik içerisinde yardıma koştuk. Can kaybının yaşanmaması sevindirici" diye konuştu.FOTOĞRAF

DENİZLİ

30 Aralık 2019 Pazartesi

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