Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden kar mesaisi

Denizli’de beklenen kar yağışına karşı beklemede olan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte karla mücadele çalışmasına başladı.

Denizli'de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki ilçelerde etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlattı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Babadağ ilçesinde KelleciBabadağ ve Babadağ Karacasu güzergahında, Serinhisar ilçesinin Kefe Yaylası yolunda, Bozkurt ilçesinin Hayrettin Mahallesi'nde, Çardak ilçesinin Söğüt ve Hayriye mahallelerinde, Çivril ilçesinin Yukarıçapak, Aşağıçapak ve Belence mahallelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bunların yanında Bekilli ilçesinin Gömce Mahallesi'nde, Buldan ilçesinin Süleymanlı, Kovanoluk, Yayla, Alandız, Kurudere, Kaşıkçı ve Yeniçam mahallelerinde, Çameli ilçesinin ise tamamında vatandaşların herhangi olumsuzlukla karşılaşmaması için karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

DENİZLİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

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