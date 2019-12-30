Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup’ta 7. maçını da kazandı. Karşıyaka BESEM’i konuk eden Horozkent, müsabakadan 80 galip geldi.

Kadınlar 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Horozkent Kadın Futbol Kulübü, 7. haftada İzmir ekibi olan Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi’ni (BESEM) Şirinköy Stadı'nda konuk etti. Horozkentspor, 6. dakikada Rabiya İsgi’nin kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan bulduğu pozisyonda attığı golle 10 öne geçti. 15. dakikada Elif Duru’nun gol ile fark 2’ye yükseldi. 22. dakikada kaptan Huriye Selçik, farkı 3’e yükseltirken, 24. dakikada Rabiya İsgi, bir kez daha sahneye çıktı ve rakibine çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 31. dakikada ise Elif Duru, kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti ve ilk yarı 50 sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden Horozkentli oyuncular, 57'de Sude Karabuğa, 80'de Seda ve 90. dakikada da Özge Tosun’un attığı gollerle rakibini 80 yenmeyi başardı. 7'de 7 yapan Denizli ekibi, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Yeşilsiyahlı ekip, 8. haftada 5 Ocak Pazar günü Nazilli Belediyespor’a konuk olacak.

DENİZLİ 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:00

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.