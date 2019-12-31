Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük

- SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp, devre arasına 22 puanla 11'inci sırada giren Yukatel Denizlispor'da forma şansı bulamayan kaleci Tolgahan Acar ile golcüler Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'e teklifler yağıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu en az 5 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan yeşil-siyahlılarda Tolgahan ile Burak'ı Altay'ın istediği öğrenilirken, tecrübeli oyuncu Mehmet Akyüz için de birçok 1'inci Lig ekibinin sırada olduğu belirtildi. Yönetimin ise teknik direktör Mehmet Özdilek'in raporunu beklediği ifade edildi.

Yaz döneminde Demir Grup Sivasspor'dan gelen 33 yaşındaki file bekçisi Tolgahan, Süper Lig'de hiç şans bulamazken, sadece 4 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında kaleyi korudu. Geçen sezon Denizlispor'un 1'inci Lig şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan 33 yaşındaki Mehmet ise 7 Süper Lig ve 4 kupa karşılaşmasında oynayıp 2 gol atttı. Burak da Mehmet ve Tolgahan gibi süre almakta zorlandı. 30 yaşındaki forvet, 3 Süper Lig ve 4 kupa maçında yeşil-siyahlı formayı terleterek filelere 2 gol bıraktı.



DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.