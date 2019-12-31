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DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi DTO’dan yerli otomobile tam destek

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu, 2019'un son toplantısında yeni yıla dair önemli bir karar aldı. Geçen hafta Gebze'de tanıtımı yapılan ve 2022'de yola çıkması beklenen yerli ve milli elektrikli otomobilin üretim bandından çıkacak 20'nci otomobili de dahil olmak üzere 20 araç almak istediğini TOGG'a bildirdi.

DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi DTO’dan yerli otomobile tam destek

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu, 2019’un son toplantısında yeni yıla dair önemli bir karar aldı. Geçen hafta Gebze’de tanıtımı yapılan ve 2022’de yola çıkması beklenen yerli ve milli elektrikli otomobilin üretim bandından çıkacak 20’nci otomobili de dahil olmak üzere 20 araç almak istediğini TOGG’a bildirdi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, odalarının yeni yıla dair hedeflerinden ipuçları verdi. 2020’nin Denizli yılı olması için özel bir çaba göstereceklerini ve üretim, iş, ihracat ve istihdamın artması, şehrin daha çok bilinir hale gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarının altını çizen Başkan Erdoğan, bununla ilgili ilk adımı da 2019’un son yönetim kurulu toplantısında attıklarına dikkat çekti. Erdoğan, “Son birkaç yılda ülke ve şehir olarak kazandığımız ivmemizin daha da artacağı bir 2020 için şimdiden kolları sıvadık. Cumhurbaşkanımızın tanıtımını yaptığı yerli ve milli otomobilimiz, 2019’un son haftasında sadece ülkemizde değil gönül coğrafyamızda da büyük bir heyecana yol açtı. Ülkemiz, her kesimden çok büyük bir ilginin odağı haline geldi. Biz de DTO yönetimi olarak, bir karar aldık. İlk elektrikli otomobilimiz TOGG’un, aralarında üretim bandından çıkacak 20’nci otomobil de olmak üzere 20 tanesine birden talip olduk. Gerek dış görünüşü gerekse modern teknolojisiyle, sektöründe çığır açacağına ve kısa zamanda dünyaya yayılacağına inandığımız otomobilimizin daha tekerleri dönmeye başlarken, biz de enerji verelim, daha hızlı yol almasını sağlayalım diye düşündük. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, “2020 Denizli Yılı”ndan hareketle, 1’i DTO tarafından alınmak üzere şimdiden ön sipariş geçilen 20 otomobili, şahıs olarak satın almayı taahhüt etti.

DENİZLİ

31 Aralık 2019 Salı

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