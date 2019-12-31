Denizli Kent Konseyi'nden "Şiddetsiz iletişim" programı Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Özdemir: “Candan bağlantılar kurmanın dünyası şiddetsiz iletişim”

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlara yönelik "Şiddetsiz iletişim" konulu bir program düzenledi. Programda empati ve iletişimin önemine vurgu yapıldı.

Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Sümer ve Bağbaşı Mahallesi’nde yaşayan kadınlar katıldı. İletişim teknikleri ve yöntemlerini katılımcılarla paylaşan Klinik Psikolog Ahmet Oktay Taştekin, şiddetsiz iletişimin kişinin kendini keşfetmesini sağlayacağına dikkat çekti. Taştekin, “Şiddetsiz iletişim, kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi yeni bir çevreye oturtmamız için bize rehberlik eden şefkate dayalı bir yoldur. İnsanın doğasında var olan şefkati ortaya çıkararak aynı zamanda insanların birbirleri ile alışverişlerinde derin saygı ve anlayış zeminini oluşturarak herkesin ihtiyaçlarının gözetildiği eylemlerin gerçekleşmesine katkıda bulunma çabasıdır” dedi.



“Candan bağlantılar kurmanın dünyası şiddetsiz iletişim”

Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Özdemir ise şiddetsiz iletişimin insan ilişkilerinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, “Kendimizi ifade etme, başkalarını dinleme ve anlama biçimimize gönüldenlik, sadelik ve akış getiren bir yoldur. Bizi şiddet, öfke, doğru, yanlış, haklı, haksız döngüsünden çıkarıp, iletişimimize barış yolunu açan bir iletişim şeklidir. Birbirimizin dünyasında neler olduğundan haberdar olmanın, yargılama yapmadan dinlemenin, konuşmanın, davranmanın, ihtiyaçlarımızın ve duygularımızın farkında olmanın, bilinçli tepkiler vermenin, candan bağlantılar kurmanın dünyasıdır şiddetsiz iletişim” diye konuştu.

DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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