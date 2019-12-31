Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

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DENİZLİ'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.



DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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