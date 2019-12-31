Somali'deki terör saldırısında ölen Kaplan, Denizli'de toprağa verildi

- SOMALİ'deki terör saldırısında ölen 2 Türk'ten Mehmet Kaplan (48), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan'ın, "Çınar ağacımı kaybettim, yanımda olmasa da gölgesi yetiyordu" sözleri yürekleri burktu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen bombalı araçlı saldırıda, Denizli'li kepçe operatörü Mehmet Kaplan ve Aydınlı ustabaşı Turan Sevi (67) yaşamını yitirdi. Saldırıda onlarca kişinin yanında 2 Türk'ün de ölümü ayrıca üzüntü yarattı. Kaplan'ın acı haberi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kaplan'ın eşi Çiğdem Kaplan (41) ve kızı Reyyan Kaplan (17) apartmanın önünde gözyaşı döktü. Ailenin yaşadığı apartmana, Türk bayrağı asıldı. Sarayköy Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Oğlu Hulusi Kaplan (23) taziyeleri kabul etti. Kaplan'ın yaklaşık 2 ay önce kepçe operatörü olarak Mogadişu'ya gittiği ve yol yapım çalışmasında çalıştığı öğrenildi. Terör saldırısına kurban giden Kaplan'ın, ayrıca 1 yaşında Sevdenur isimli bir kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kaplan'ın cenazesi, geçen pazar gecesi Somali'den askeri uçakla Ankara'ya getirildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Kaplan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze dün gece, Denizli'ye gönderildi. Kaplan'ın cenazesi ilk olarak Sarayköy ilçesindeki evine götürülerek, helallik alındı. Ardından cenaze namazının kılınması için Denizli'deki Hilal Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine Kaplan'ın aile yakınlarının yanı sıra Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğleyin kılınan namaz sonrası Kaplan'ın cenazesi, Honaz ilçesinin Emirazizli Mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaplan'ın oğlu Hulusi Kaplan, babasının iyi bir insan olduğunu belirterek, "Bizim için Somali'ye para kazanmaya gitmişti. Yüce Rabbim de çok seviyormuş ki şehit olarak yanına aldı. Babam çınar ağacımdı, yanımda olmasa bile gölgesi yetiyordu" dedi.



DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

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