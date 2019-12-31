Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler Yeni yılı ormanlık alanda ‘çam ağaçlarını’ koruyarak karşılayacaklar Denizli’de orman muhafaza memurlarının çam ağacı nöbeti

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Denizli’de yılbaşı için izinsiz çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları çam nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla ‘çam nöbeti’ tutarak girecek.

DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

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