Denizli’de vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için emniyet gerekli bütün tedbirleri aldı. Kent genelinde yılbaşı akşamı 170 ekipten oluşan yaklaşık bin 200 polis görev yapacak.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de bu akşam yılbaşını karşılamaya hazırlanıyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldı. Kent genelinde resmi polislerin yanı sıra çok sayıda sivil polis ekibi ve güven timleri de yeni yıl gecesi görevlerinin başında olacak. 24 saat esasına göre çalışan polis ekibi sayısının bu akşam yılbaşı olması dolayısı ile arttırılarak 170’e çıkarıldığı öğrenildi.

Yılın diğer günleri olduğu gibi yılbaşı akşamı da ‘155’ polis imdat hattı kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.

DENİZLİ 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:01

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.