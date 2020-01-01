(Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi ‘Delikanlıyım’ dedi araca binip kaçtı Alkollü yakalandı cezası yazıldıktan sonra arabasını kaçırdı

Denizli’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise İHA muhabirinin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna ise “Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz” diye yanıtladı.

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