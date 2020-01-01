(Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi ‘Delikanlıyım’ dedi araca binip kaçtı Alkollü yakalandı cezası yazıldıktan sonra arabasını kaçırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi ‘Delikanlıyım’ dedi araca ...

İHA

Denizli'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise İHA muhabirinin 'ne kadar ceza yediniz' sorusuna ise "Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz" diye yanıtladı.

(Özel) Alkollü araç kullanırken yakalandı ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi ‘Delikanlıyım’ dedi araca binip kaçtı Alkollü yakalandı cezası yazıldıktan sonra arabasını kaçırdı

Denizli’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan sürücü ceza yazıldıktan sonra polislerin işlem yaptıkları esnada arabasına binerek kaçtı. Ekipler kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücü kaçmadan önce ise İHA muhabirinin ‘ne kadar ceza yediniz’ sorusuna ise “Ben ceza yemedim ben gönül cezası yedim. Ben Türk delikanlısıyım bu ceza buraya yakışmaz” diye yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 yılına havuzda girdiler
YEREL HABERLER 2020 yılına havuzda girdiler
Yeni yıla görev başında girdiler
YEREL HABERLER Yeni yıla görev başında girdiler
Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri İlçede 2020’nin ilk trafik cezaları alkollü sürücülere kesildi
YEREL HABERLER Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı ...
Denizlililer yeni yıla coşku içerisinde girdi Denizli’de yeni yıl kutlamaların adresi Horoz heykeli önü oldu
YEREL HABERLER Denizlililer yeni yıla coşku içerisinde ...
Başkan Örki’den zabıta ve güvenlik güçlerine yılbaşı sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Örki’den zabıta ve güvenlik güçlerine yılbaşı ...
Ormanlık alanda ateş yakıp yılbaşını eğlenerek karşıladılar
YEREL HABERLER Ormanlık alanda ateş yakıp yılbaşını eğlenerek ...
Denizli’de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de görevlerinin başında
YEREL HABERLER Denizli’de itfaiye erleri yeni yıl gecesi de ...
Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak Polis huzurlu bir yılbaşı için 24 saat görevinin başında olacak
YEREL HABERLER Denizli’de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini ...
Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler Yeni yılı ormanlık alanda ‘çam ağaçlarını’ koruyarak karşılayacaklar Denizli’de orman muhafaza memurlarının çam ağacı nöbeti
YEREL HABERLER Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler Yeni ...
Somali'deki terör saldırısında ölen Kaplan, Denizli'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Somali'deki terör saldırısında ölen Kaplan, ...
Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama
Somali’deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi Çalışmak için gittiği Somali'de bombalı saldırıda ölen Kaplan’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı Saldırıda ölen Mehmet Kaplan’ın babası, oğlunun ölümünden çalıştığı şirketi sorumlu tuttu Saldırıda ölen Kaplan’ın oğlu Hulusi Kaplan: “Böyle bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Somali’deki terör saldırısında hayatını kaybeden işçi ...
Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şantiyede müteahhitlerin silahlı kavgası: 2 gözaltı
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
YEREL HABERLER Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
Denizli Kent Konseyi'nden "Şiddetsiz iletişim" programı Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Özdemir: “Candan bağlantılar kurmanın dünyası şiddetsiz iletişim”
YEREL HABERLER Denizli Kent Konseyi'nden "Şiddetsiz iletişim" ...
DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi DTO’dan yerli otomobile tam destek
YEREL HABERLER DTO 20 yerli otomobil siparişi verdi DTO’dan yerli ...
Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmadı: 6 gözaltı
Denizli’de asayiş olaylarına karışan 60 şahıs tutuklandı Traktör ve kılıç dahi çalan hırsızlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Denizli’de asayiş olaylarına karışan 60 şahıs ...
Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi ...
Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe saydı Tel örgülerine tırmanıp canını hiçe sayarak yolun karşısına geçti
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canını hiçe ...
Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de PKK ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 3 gözaltı
SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar
YEREL HABERLER SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X