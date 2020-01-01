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Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı Kablo faresi lakaplı ...

İHA

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'kablo faresi' lakaplı şahıs direklerden keserek çaldığı kablolar ile köylüleri günlerdir telefonsuz ve internetsiz bıraktı. Yaşanan kablo hırsızlıklarının peşini bırakmayan JASAT ekipleri, 11 suç kaydı bulunan şahsı düzenlediği başarılı operasyon ile çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'kablo faresi' lakaplı şahıs direklerden keserek çaldığı kablolar ile köylüleri günlerdir telefonsuz ve internetsiz bıraktı. Yaşanan kablo hırsızlıklarının peşini bırakmayan JASAT ekipleri, 11 suç kaydı bulunan şahsı düzenlediği başarılı operasyon ile çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı.
Olay, Honaz ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 gündür ilçenin çeşitli mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Denizli Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) İzzet Bektaş (28) isimli şahsa ulaştı. Ardından 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsı takibe alan ekipler Bektaş’ı telefon direklerinden keserek çaldığı kabloların bakırların satmak için erittiği sırada suçüstü yaptı. JASAT timi düzenlediği başarılı operasyonla 'kablo faresi' lakaplı Bektaş’ı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahsın çaldığı kablolardan dolayı ise bazı mahallerde günlerdir sabit hat telefon ve internetlerin kesik olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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