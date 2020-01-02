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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz kayak kursu Denizli’de kayak kursları 7 Ocak 2020'den ...

İHA

Denizli'de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz kayak kursu Denizli’de kayak kursları 7 Ocak 2020'den itibaren başlayacak Başkan Zolan: “Yetişecek sporcularımız Denizli'mize şampiyonluklar getirecek”

Denizli’de 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden büyükşehir belediyesi, kış turizminin cazibe merkezi haline gelen Denizli Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak kursu başlattı.
Vatandaşlar, kurs başvuruları için Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’ne 0 258 262 11 22 telefondan ya da İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nden başvuru için ise 0 258 211 00 70 numaralı telefondan veya Yenişehir Spor Merkezi’ne 0 258 373 03 67 numarasından müracaat edebilecek. 7 Ocak 2020'den itibaren başlayacak kurslar haftada 3 gün düzenlenecek. Hafta içi 19 yaş ve üzeri yetişkinler, hafta sonu ise 10 ile 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kurslara katılabilecek. Okulların yarıyıl tatiline gireceği sömestr tatilinde de 10 yaş ile 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için kayak kursu düzenlenecek. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek.

“Yetişecek sporcularımız Denizli’mize şampiyonluklar getirecek”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak 7'dem 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, Denizli Kayak Merkezi ile birlikte spor dallarına kayak alanını da eklediklerini söyledi. Kısa süre önce yeni sezonu açılan Denizli Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi ağırlamaya başladığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezimizde yetişecek sporcularımız inşallah Denizli’mize şampiyonluklar getirecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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