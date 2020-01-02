Buzlanan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme kaza

- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kar yağışı nedeniyle buzlanan karayolunda 8 araç kazaya karıştı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

DenizliÇameli karayolu Aliveren Mahallesi yakınlarında kar yağış nedeniyle buzlanan karayolunda otomobil, minibüs ve kamyonetlerden oluşan 8 araç, kayarak yol kenarındaki istinat duvarı ve birbirlerine çarptı. Zincirleme kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapan araçlar, jandarmanın çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Daha sonra yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.



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