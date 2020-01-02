Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şarampoldeki otomobili aşağı kaymaması için çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, yaralıları çıkarmak amacıyla çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



DENİZLİ 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.