Denizli’nin Çal ilçesinde yaşlı çiftin beslediği 3 kedi zehirlenerek telef edildi. Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Hayvan sever Cennet ve İbrahim Topcan isimli yaşlı çift mahallede uzun süredir kedileri besliyordu. Cennet toptan önceki gün kedilere mama vermek için evinin dışına çıkınca kedilerinin olmadığını fark etti. Ardından çevrede kedileri aramaya başlayan Cennet Topcan, çöp konteynırının yanına gittiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kedilerden ikisinin çöp konteynırının birinin ise yanında hareketsiz yattığını gören Topcan yetkilileri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gelerek telef olan 3 kedi ile ilgili tutanak tutup soruşturma başlattı.

Yapılan ilk tespitlerden kedilerin kimyasal madde kullanılarak telef edildiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:45

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