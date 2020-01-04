Minibüs, belediye otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı

Güvenlik Uzmanı Ağar: "Ya İran siner ya kıyamet kopar!"

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- DENİZLİ'de belediye otobüsüyle çarpışan minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizliİzmir Karayolu Sümer Kavşağı'nda meydana geldi. Eyüp Yılmaz yönetimindeki 20 BLD 76 plakalı belediye otobüsü, Mehmet Gürel yönetimindeki 20 ACC 919 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Gürel ile beraberindeki Abdullah Erol ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



DENİZLİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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