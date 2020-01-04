2019’da Pamukkale Tüketici Hakem Heyeti’ne 2 bin 141 başvuru yapıldı Konaklamadığı otelin ücreti hakem heyeti sayesinde iade edildi Bu başvurulardan bin 299’unda tüketiciler haklı, 769’unda ise haksız bulundu En çok mağduriyet internet ve televizyon üzerinden yapılan satışlarda yaşandı

Denizli Pamukkale Tüketici Hakem Heyeti’ne 2019 yılında yapılan toplam 2 bin 141 başvuru yapıldı. Karara bağlanan bu başvurulardan bin 299’unda tüketici haklı bulunurken, 769’unda ise tüketici haksız bulundu. 73 başvuru ise görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle reddedildi. Mağduriyetlerin çoğu internet ve televizyon üzerinden kapıdan ve uzaktan pazarlama satışlarında yaşandığı belirtildi.

Pamukkale Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Birçok vatandaşın ‘ihtarname göndermesi, cayma hakkı süreleri’ gibi yasal hakları konusunda bilgilendirilmesi sayesinde hakem heyetine başvuru yapmasına gerek kalmadan mağduriyetlerinin giderildiği belirtildi. Açıklamada, Pamukkale İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kurulduğu 2014 yılından bu güne kadar toplamda 71 bin 595 başvuru yapıldığı, 2019 yılında ise başvuru rakamının 2 bin 141 olarak gerçekleştiği belirtildi. Mağduriyetlerin çoğunun uzaktan satışı ve kapıda ödemeden kaynaklandığının belirtildiği açıklamada, “Vatandaşlarımızın başvurularının incelendiğinde; mağduriyetlerinin çoğunun kapıdan, uzaktan pazarlama (internet, televizyon aracılığıyla) ve elden taksitli satışlarda yaşadığı belirtildi. Kapıdan ve Uzaktan Pazarlama yöntemiyle yapılan satışlarda tüketicinin 14 gün, elden taksitli satışlarda ise 7 gün içerisinde cayma hakkının olduğu, bu konuda satıcının tüketiciyi bilgilendirmek zorundu olduğu, tüketicinin ise cayma hakkını kullanmak için yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcılar eposta aracılığı ile satıcıya bildirmek zorunda olduğu, ancak, kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan, mühür ve ambalaj gibi koruyucu unsurları açılan, sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri gibi ürünlerin cayma hakkından istisna tutulduğu gibi konular da önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.



Konaklamadığı otelin ücreti hakem heyeti sayesinde iade edildi

Yapılan başvurulardan karara bağlananlar arasında öne çıkan ve en dikkat çekici olan başvurunun ise

Bir vatandaşın ‘hizmet alamadığı otel rezervasyon ücreti firma tarafından iade edilmesi’ konusu olduğu belirtildi. Karara bağlanan başvuru ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Örnek başvuruların da değerlendirildiği toplantıda tüketici tarafından bir seyahat acentesinin internet sitesi üzerinden turistik bir alanda yer alan bir otelde konaklamak için rezervasyon yapılıyor. Ödeme tüketicinin kredi kartı üzerinden gerçekleştiriliyor. Tüketici rezervasyon tarihinde ailesi ile birlikte konaklamak için otele gittiğinde rezervasyonunun bulunmadığını öğreniyor. Bunun üzerine otelden ayrılmak zorunda kalan tüketici rezervasyon yaptırdığı seyahat acentesi ile iletişime geçiyor ve herhangi bir sonuca ulaşamıyor. Bu sebeple Hakem Heyetimize başvuruda bulunuyor. Tüketicimizin başvurusu, Hakem Heyetimizce değerlendirilerek tüketicimizin eksik ve yanlış bilgilendirilmesi, sözleşme şartlarına uyulmaması ve firma tarafından haksız kazanç sağlanması sonucuna varılarak rezervasyon bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verildi.”



Tüketiciler dikkatli olmalı

İlçe Hakem Heyeti Başvuru limitlerinin yeniden değerleme oranında arttırılarak 6 bin 920 TL olduğunu vurgulandığı açıklamada tüketicilere de uyarılarda bulunularak, “Tüketicilerin yetkili olmayan sahte servis firmalarından aldıkları hizmetlerde mağdur oldukları görülmektedir. Kendilerini yetkili servis gibi tanıtan bu firmaların, parça temini için tüketiciden kapora adı altında ücret aldıkları ya da sahte ve çalışmayan parçalar tüketicinin ürününe monte edilerek tamirat adı altında ücret aldıkları görülmektedir. Tüketicilerin dikkatli olmaları ve garanti belgesinde yer alan yetkili teknik servisler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir” denildi.

Öte yandan, vatandaşlar ise 'hakem heyeti' uygulamasından duydukları memnuniyetleri ifade ederken, başvuruların yargıya taşınmadan sonuçlanmasının kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu söylediler.

DENİZLİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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