Denizlispor'dan kadro dışı açıklaması

- SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da süresiz kadro dışı bırakılıp kendilerine kulüp bulmaları istenen Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık hakkında yönetimden açıklama geldi. Yeşil-siyahlı yönetim, bu oyuncuların alacaklarına karşı kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiğini ve 1 aydır görüşme yapmalarına rağmen futbolcuların kulüple anlaşmaya yanaşmadıklarını dile getirdi.

"BİZİM İÇİN ASLOLAN CAMİADIR"

Denizlispor yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübün maddi imkanları doğrultusunda kendilerine sezon başından beri yüzde 60 oranında ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 1 aydır yaptığımız toplantılarda, kendilerine sunduğumuz bir kısım peşin, bir kısmı 2-3 ay içinde olan ödeme planlarını hiçbiri kabul etmemiş ve alacaklarının tamamını istemişlerdir. Bu alacaklarının içinde yönetim kurulunun geçen sezon iyi niyetle verdiği 300'er bin TL'lik ekstra şampiyonluk primi de büyük bir orana sahiptir. Yıllarca geçmişten gelen borçlar ve transfer yasakları ile boğuşan kulübümüz, mecburen ve istemeyerek katlandığı futbolcuya dayalı düzene artık bir son verme kararı almıştır. Bu oyuncularımızın 2018-2019 sezonunda yaşanan şampiyonluktaki emeklerini inkar edemeyiz. Haklarını teslim ediyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim için aslolan Yukatel Denizlispor Kulübü ve camiasıdır."





DENİZLİ 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:46

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