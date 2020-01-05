Denizlispor laktat testinden geçti

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Ligin ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Denizlispor'da futbolcular bu sabah laktat testinden geçti.

Yeşilsiyahlı kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Bugün sabah yapılan antrenmanda futbolculara laktat testi uygulandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yardımcılarının gözetiminde gerçekleşen laktat testleri yaklaşık 2 saatin sonunda tamamlandı. Denizlispor, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Antalya kampı çalışmalarını sürdürecek.

DENİZLİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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