Yanan araçtaki yaralılar ölümden son anda kurtuldu Alev alan kamyonetteki 3 yaralı kendilerini dışarı son anda attılar Minibüsle çarpışan kamyonet evin balkonuna çarpıp alev aldı Denizli’de akıllara durgun veren kazada 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs ile çarpışan kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin balkonuna çarpıp alev aldı. Kazada, 4 kişi yaralanırken, alev alan kamyonette bulunan 3 kişi son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.



Kaza, ÇivrilUşak karayolu Karabedirler Kavşağı'nda meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışık yüzünden meydana gelen kazada Metin Mert idaresindeki 13 AY 061 plakalı kamyonet, kavşakta Ramazan Aydoğmuş yönetimindeki 20 ED 585 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki Şöhret Kilitçi (67) isimli kadının evinin balkonuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yanan araçtaki sürücü ile yolcu olarak bulunan Barış Tuncel ve Serkan Ak yaralı olmalarına rağmen son anda kendilerini dışarı atarak yanmaktan kurtuldu.



Kazada minibüs de çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak evin bahçesindeki çardağa vurarak durabildi. Minibüs şoförü Aydoğmuş’ta yaralandı.



“Yakınları akrabalarının öldüğünü düşünüp yanan kamyonete koştu”

Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, olayın şokunu atlatan ev sahibi Kilitçi ile çevredekiler yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın sonrasında ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sonrasında yaralılar ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Bu sırada kamyonetin içindekilerin yakınları da olayı haber alarak kaza yerine geldi. Akrabalarının hayatlarını kaybettiğini düşünen yakınları ağıtlar yakmaya başladı. Yanan araca doğru koşanları polis ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.



“2 haftaya kalmaz yine kaza olur”

Balkonuna çarpan kamyonetin alev alması sonrası büyük panik ve korku yaşayan ev sahibi Kilitçi ise yaşananlara tepki göstererek, bu ve buna benzer kazaların belediyenin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için sıklıkla yaşandığına dikkat çekti. Kilitçi, “Yaşadığıma dünyaya geldiğime pişman oldum. Belediye ile görüştüm ‘biz burayı yapacağız’ dediler. Sonra trafik ışığı yapıldı diye bir şey yapmadılar. 2 haftaya kalmaz burada yine kaza olur” dedi.



Kamyonetin yandığı anlar kamerada

Öte yandan, kaza anında kamyonetin yanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği anda büyük panik yaşandığı gözleniyor. Görüntülerde ayrıca çevredekilerin yangına müdahale etmek için koşuşturmaları da yer alıyor. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:46

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