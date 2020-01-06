Horozkent Kadın Futbol Takımı, Nazilli engelini 3 golle geçti

Denizli’nin tek kadın futbol takımı olan ve 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Horozkent, hafta sonu oynadığı Nazilli Belediyespor karşılaşmasını 30 kazandı.

Horozkent Kadın Futbol Takımı, 3. Lig 3. Grup 8. hafta maçında konuk olduğu Nazilli Belediyespor engelini de rahat geçti. Futbol liglerinde mücadele eden Denizli’nin tek kadın takımı olan Horozkent, geçtiğimiz hafta sonu Nazilli Belediyespor'a konuk oldu. İsabeyli Futbol Sahası'nda oynanan maça namağlup lider olarak giren yeşilsiyahlılar, bu özelliğini 8. maçında da korudu.

Denizli ekibi 12. dakikada Sude Karabuğa'nın attığı penaltı golüyle öne geçerek ilk yarıyı 10 önde kapadı. Horozkent, maçta ikinci yarının ilk dakikasında Elif Duru'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 54. dakikada ise fırsatçılığını konuşturan Huriye Selçik'in attığı golle skoru 30'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Grupta 8. maçını da kazanan Denizli ekibi puanını 24 yaparak liderliğini sürdürdü.

DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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