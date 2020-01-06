Denizlispor'da orta sahaya ilk aday N'Diaye

"Annem benim her şeyim"

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Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya kampında hazırlanan Yukatel Denizlispor, transferde Alfred Ndiaye'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in orta sahaya takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetimin 30 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ta forma giyen ve bu kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ndiaye'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Ülkemizde daha önce Eskişehirspor ve Buraspor formalarını terleten Senegalli, Nancy, Sunderland, Real Betis, Villarreal, Hull City, Wolverhampton ve Malaga'da oynadı.





DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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