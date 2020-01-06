Kuyumcu esnafı altın fiyatlarının yükselmesini Süleymani olayına bağladı Denizli’de gram altın 300 TL’yi aştı, çeyrek altın 500 TL’den satılıyor Altının yükselince vatandaşlar kuyumcu esnafının yolunu tuttu

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının gramının 300 TL’yi aşarak yükselmesindeki en büyük etkenin İranlı General Kasım Süleymani’nin, ABD tarafından öldürülmesi olduğunu kaydetti.

Altındaki hızlı yükseliş yatırımcılarını tedirgin ederken, fiyatın arttığını gören bazı vatandaşlar bunu fırsata çevirerek bozdurmak için bazıları ise daha fazla yükseleceğini düşünerek almak için kuyumcu esnafının yolunu tuttu. Kentte gram altın 300 TL’yi aşarken, en fazla satılan altın türlerinden çeyrek altın ise 500 TL bandına dayandı.

DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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