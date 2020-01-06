Halk Eğitim Merkezi ilçe nüfusunun yüzde 24’ünü kurs verdi

Denizli Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 yılında 7 bin 375 kursiyer sayısına ulaşarak ilçe nüfusunun yüzde 24’üne eğitim verdi.

Halk Eğitim Merkezileri mesleki ve teknik eğitim görme olanağı bulamamış ya da eksik eğitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir iş yerinde çalışabilmek, kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla kurslar düzenliyor. Ayrıca düzenledikleri sanatsal kurslar ile de toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, kültürel değerleri koruyarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Sarayköy Halk Eğitim Merkezi birçok kursa ev sahipliği yapıyor. Sarayköy Kaymakamlığı koordinesinde; bazı kursları Sarayköy Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, Sarayköy Açık Cezaevi, İş Kur iş birliği ile gerçekleştiren Sarayköy Halk Eğitim Merkezi 7 bin 375 kursiyer sayısı ile Sarayköy nüfusunun yüzde 24’lük oranı ile büyük bir kesime hitap ediyor.

Sarayköy Halk Eğitim Merkezi’nin diğer bir özelliği ise kurs saatlerini çalışan, okuyan ve ev hanımlarına göre şekillendirmesi.

Kursların 2020 yılında da devam edeceği öğrenildi.

DENİZLİ 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:46

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